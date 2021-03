OL : La transformation de Denayer épate la Belgique

Dans : OL.

Taulier de l’OL depuis août 2018, Jason Denayer s’est également imposé comme un joueur important avec la sélection belge.

Régulièrement titularisé par Roberto Marinez au sein de sa défense à trois centraux, Jason Denayer s’affirme de plus en plus comme l’un des très bons joueurs de sa génération. Du haut de ses 25 ans, l’ex-défenseur de Manchester City possède encore une marge de progression intéressante, qui pourrait faire de lui un joueur très courtisé dans les semaines à venir. L’été dernier, Naples s’était renseigné mais l’OL avait immédiatement fermé la porte à un transfert de Jason Denayer. Qu’en sera-t-il cet été, alors que le natif de Bruxelles n’a plus qu’un an et demi de contrat ? Cela pourrait en partie dépendre de son Euro avec la Belgique et de sa valeur sur le marché des transferts.

Ce qui est certain, c’est que son sélectionneur Roberto Martinez est totalement sous le charme de Jason Denayer. Dans la presse belge, l’ex-manager d’Everton a salué les progrès du Lyonnais, lequel s’est métamorphosé en s’affirmant comme une référence en défense centrale. « J’ai le sentiment qu’il est devenu un nouveau joueur » a expliqué Roberto Martinez à Het Laatste Nieuws avant de poursuivre. « Quand on compare avec l’international belge qu’il était à l’Euro 2016, c’est totalement différent. Il a faim, il a l’ambition de devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux. Vous avez vu sa rentrée (contre le Pays de Galles). En tant qu’entraîneur, vous ne pouvez qu’être satisfait, je suis très content de lui ». Des compliments qui motiveront Jason Denayer à briller sous les couleurs de l’OL afin de s’assurer définitivement sa place dans le groupe de la Belgique pour l’Euro. Avec la très sérieuse ambition de s’imposer comme un titulaire de manière définitive aux yeux de son sélectionneur, Roberto Martinez. Pour cela, il faudra pousser Vermaelen, Vertonghen ou Alderweireld sur le banc.