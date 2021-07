OL : La Juventus veut Paqueta, quel deal honteux !

Dans : OL.

Très bon avec sa sélection du Brésil durant la Copa América, Lucas Paquetá attise de nouveau la convoitise des plus grands clubs européens. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l’OL ?

Il y a un peu moins d’un an, quand Juninho est allé chercher Lucas Paquetá au Milan AC en l’échange d’un chèque de 20 millions d’euros, plus personne ne s’intéressait à lui. Mais après une très belle saison sous le maillot de l’OL, malgré l’échec de la qualification pour la Ligue des Champions, le milieu de terrain est en train de tout casser à la Copa América. Désormais titulaire dans l’équipe de Tite, le joueur de 23 ans a offert une finale à son pays, grâce à ses buts contre le Chili en quarts de finale (1-0) et face au Pérou en demies (1-0). S’il espère en faire de même contre l’Argentine de Leo Messi ce week-end, Paquetá va vite devoir gérer son futur. Car ses grandes performances ne sont pas passées inaperçues, et de nombreux clubs vont essayer de le sortir de l’OL.

La Juve propose un échange pour Paqueta

Selon IlSussidario, la Juventus serait le premier club sur la liste. En quête d’un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, l’équipe de Massimiliano Allegri a coché le nom de l’ancienne pépite de Flamengo. Sauf que le prix de Paqueta est en train de flamber, et Jean-Michel Aulas n’hésitera pas à demander au moins 50 ME pour lâcher son nouvel homme fort. Histoire de réduire la facture, la Vieille Dame pense donc à proposer un échange à Lyon. Pour attirer Paqueta, la Juve serait prête à offrir Mattia De Sciglio et Daniele Rugani aux Gones. Pas sûr que ces deux joueurs, poussés dehors à Turin, plaisent à Peter Bosz. D’autant plus que le latéral et le central sortent d’une saison galère en Ligue 1, à Lyon déjà pour De Sciglio et à Rennes pour Rugani. En tout cas, la Juventus place ses pions dans le dossier Paqueta, qui pourrait bien être l’attraction de l’été du côté de l’OL, sachant que c’est toujours le calme plat pour Houssem Aouar. Et sachant que Lyon aura besoin de vendre pour acheter de nouveaux joueurs, Aulas pourrait donc se laisser tenter par une vente de Paqueta. Si le joueur demande à partir, et surtout si le club acheteur offre ce que l’OL demande. Ce qui est loin d’être gagné...