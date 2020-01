OL : La décla de Garcia qui met le feu au mercato

Dans : OL.

C’est la dernière journée du marché des transferts, et l’Olympique Lyonnais n’a pas donné satisfaction à son entraineur. Rudi Garcia ne s’est pas prié pour le faire savoir. Pour un miracle ce vendredi ?



En dépit d’une très belle activité, Rudi Garcia souhaite un défenseur central pour terminer la saison, et personne ne vient. Voilà qui a clairement tendance à agacer l’entraineur lyonnais, qui ne chapeaute pas le marché des transferts comme ce fut le cas à l’OM, mais ne se prive pas pour donner le fond de sa pensée. « J’attends un défenseur central. Je l’ai dit, je le répète, ça me paraît clair. On n’a que trois défenseurs centraux. Marcelo sera bientôt suspendu. Si il y en a un qui se blesse, il faudra être inventif », a lancé le coach de l’OL, qui envoie ainsi un message limpide à sa direction, très active au milieu de terrain et en attaque cet hiver. S’il a tenu à féliciter Joachim Andersen pour sa performance d’ensemble, nul doute que les prestations tout de même inquiétantes du Danois doivent faire cogiter Rudi Garcia.

Le défenseur central ne parvient pas à s’imposer, et la paire formée par Marcelo et Jason Denayer semble pour le moment la plus solide. Mais avec une grosse deuxième partie de saison et une double confrontation face à la Juventus de Cristiano Ronaldo qui se profile, le technicien rhodanien entend bien avoir un peu plus de choix dans ce secteur crucial. Mais à l’heure actuelle, les pistes réelles pour recruter en charnière sont quasiment inexistantes, à moins que Juninho n’ait encore un as dans sa manche.