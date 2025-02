OL ‍: L'une des stars de Lyon change d'avis ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a plusieurs joueurs en fin de contrat. Si le départ d'Alexandre Lacazette est acquis, celui de Nicolas Tagliafico laisse encore la place au doute. D'autant que l'Argentin a visiblement changé d'avis.

Le mercato lyonnais s'est relativement calmé depuis que la DNCG a décidé que John Textor devait ramener un peu d'équilibre dans les comptes. Mais le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais sait ce qu'il veut, et à cet instant de la saison, alors que son club est en quête d'un ticket pour la Ligue des champions, JT n'a pas ouvert la porte à des prolongations pour les joueurs en fin de contrat. Cela concernant notamment Nicolas Tagliafico, le champion du monde argentin, qui est auteur de sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint Lyon. Souvent critiqué pour ses performances, et victime de deux tentatives de cambriolage qui avaient poussé sa compagne à vouloir partir sans délai de Lyon, le joueur a réussi à élever son niveau de jeu, faisant de lui un joueur de base de Pierre Sage et désormais de Paulo Fonseca. Au point même que dorénavant le natif de Rafael Calzada, ne dirait pas non à une prolongation avec l'Olympique Lyonnais.

L'OL et Tagliafico, ce n'est pas fini

Dans un entretien accordé à Olympique et Lyonnais, le défenseur argentin de 32 ans reconnaît qu'il se pose encore des questions, mais n'est pas du tout déterminé à partir de l'OL si John Textor lui propose de prolonger. « Je ne sais pas ce que je vais faire et je n'ai pas encore d'offres. Donc, ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe. De ce qui se passe d'ici à quelques jours, à quelques semaines, s'il y a des options, comment ça va avec l’équipe. Parce qu'au final, si l'on essaie d'arriver dans les quatre premiers et qu'on se qualifie pour la Ligue des champions, il peut y avoir la possibilité, oui, pourquoi pas. Donc, ça va dépendre beaucoup de la fin de la saison ici et des options d'autres clubs », a reconnu Nicolas Tagliafico, qui a désormais son compatriote Thiago Almada à ses côtés.

Ce dernier sait cependant que le patron de l'OL ne fera aucun sentiment au moment de proposer, ou pas, au champion du monde de rester un peu plus longtemps à l'Olympique Lyonnais. Du côté des supporters, ils sont nombreux que Tagliafico soit encore là la saison prochaine, surtout si leur club rhodanien joue la Ligue des champions.