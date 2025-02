OL ‍: Excédé par Lyon, Tagliafico va partir ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le remplacement de Pierre Sage par Paulo Fonseca illustre la politique sportive un peu floue de l'OL. De quoi donner des envies de départ à certains joueurs importants. C'est le cas de Nicolas Tagliafico d'autant que des problèmes personnels ressurgissent.

L'Olympique Lyonnais est-il encore attractif en 2025 ? Loin d'avoir assuré un ticket européen la saison prochaine, le club rhodanien souffre de problèmes financiers. Les Gones peuvent être rétrogradés en Ligue 2 en fin de saison. Pour ne rien arranger, John Textor se montre imprévisible voire brutal dans sa gestion du club. Le récent départ de Pierre Sage au profit de Paulo Fonseca le montre. Dans ces conditions, certains cadres du vestiaire s'interrogent sur la suite de leur aventure dans le Rhône. On pense à Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou Rayan Cherki. Mais, la question ne se pose plus pour Nicolas Tagliafico.

L'OL et la ville de Lyon ont usé Tagliafico

Le champion du monde argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Un renouvellement de son bail ne semble pas à l'ordre du jour malgré les progrès de l'OL ces derniers mois. La perspective d'une nouvelle qualification européenne ne change rien, Tagliafico quittera Lyon l'été prochain. Le Progrès évoque un mal-être pour justifier cette décision. Le latéral gauche n'a pas apprécié les derniers changements au sein du club. De plus, il ne se sent plus en sécurité dans la capitale des Gaules.

Outre des évolutions tactiques, l'une des missions du moment de Paulo Fonseca à l'OL sera aussi de souder un groupe moins uni, entre les chamboulements liés au mercato ou les états d’âme de certains cadres remontés par l’éviction de Pierre Sage.https://t.co/sBYEonXwn3 — Le Progrès OL (@LeProgresOL) February 9, 2025

« En fin de contrat en juin, le champion du monde argentin n’a jamais évoqué son avenir, mais en privé, il laisse entendre qu’il s’en ira d’un club imprévisible et d’une ville où son épouse a été victime d’une tentative de home-jacking en décembre 2023 », écrit le quotidien régional à propos du joueur de 32 ans. Si la perte est réelle sur le plan sportif, les dirigeants lyonnais ne seront pas totalement déçus sur le plan économique. Nicolas Tagliafico possède l'un des salaires les plus importants de l'OL. Une charge qui sera difficile à supporter sans une qualification en Ligue des champions au minimum.