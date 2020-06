OL : L’Equipe fabule encore, Aulas est indigné

Dans : OL.

Le Conseil d’Etat a sifflé la fin de la récréation au sujet d’une éventuelle reprise de la Ligue 1, mais Jean-Michel Aulas reste au cœur des débats et de l’actualité.

En début de semaine, le président de l’Olympique Lyonnais était totalement révolté par un article du journal L’Equipe, qui le présentait comme un dirigeant plus isolé que jamais au sein du football français. Ce mardi, le quotidien national en a remis une couche en expliquant que, durant le collège des présidents de clubs de Ligue 1 de lundi matin, Jean-Pierre Rivère lui avait fortement conseillé de se taire publiquement afin de ne pas aggraver son cas. Trop, c’est trop pour Jean-Michel Aulas, qui a de nouveau accusé L’Equipe de publier des informations mensongères.

« Vous êtes manipulés par qui ? »

Et bien évidemment, c’est via son compte Twitter que le président de l’OL s’est indigné. « Comment écrire de telles choses inexactes et à nouveau à charge ? Ce que vous faites Arnaud Hermand (auteur de l'article sur le site de L'Equipe), est inique, vous êtes manipulé par qui ? Par un anonyme ? » s’est interrogé le président de l’Olympique Lyonnais, définitivement en guerre contre le journal L’Equipe, avec qui les relations sont déjà fraîches de longue date. Une attaque qui s'est prolongée ensuite par le biais d'un communiqué, où l'OL a souligné en rouge tous les passages du "droit de réponse" de Jean-Michel Aulas que le quotidien n'a pas publié ce mardi...

Si la pugnacité de Jean-Michel Aulas est respectable, la partie est définitivement perdue concernant une éventuelle reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1 suite à la décision rendue la semaine dernière par le Conseil d’Etat. Il serait donc de bon ton de ne pas oublier qu'il y a aussi une saison 2020-2021 à préparer, et un peu de sérénité à retrouver.