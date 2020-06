OL : Aulas, tais-toi, un président de L1 craque

Dans : OL.

Toujours remonté par l’arrêt définitif de la saison 2019-2020, Jean-Michel Aulas est invité à tourner la page par les présidents de Ligue 1.

Lundi matin, un collège des présidents français s’est tenu et sans surprise, Jean-Michel Aulas a (encore) été au centre de certains débats. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, le patron de l’Olympique Lyonnais a notamment été interpellé par Jean-Pierre Rivère, son homologue de Nice. A en croire le quotidien national, l’échange s’est fait dans le respect et sans animosité. Mais poliment, le dirigeant azuréen a fait savoir à Jean-Michel Aulas qu’il serait bénéfique pour tout le monde qu’il « arrête de communiquer et qu’il passe à autre chose » selon un autre dirigeant présent durant ce collège.

« Les patrons de clubs en ont assez des sorties médiatiques régulières du boss de l'OL et de ses critiques sur la fin des Championnats » explique le média. De manière très concrète, les présidents des clubs de Ligue 1 souhaitent que les propos de Jean-Michel Aulas soient bien identifiés comme ceux du dirigeant de l’Olympique Lyonnais et non comme ceux du patron du collège de Ligue 1. Car chez les présidents français, une grande majorité ne partage pas l’avis de JMA sur la fin de la saison 2019-2020. C’est donc dans le but d’éviter tout malentendu à l’avenir que Jean-Pierre Rivère a conseillé à Jean-Michel Aulas de ne plus évoquer le sujet de la fin de saison 2019-2020 en public. Reste maintenant à voir si le patron de l’OL, toujours très actif sur Twitter, suivra ce conseil d’un de ses homologues comme Jean-Pierre Rivère…