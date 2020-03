OL : Kita défend Aulas, il faut respecter les « personnes âgées »

Dans : OL.

Dans une interview accordée au Monde en fin de semaine dernière, Jean-Michel Aulas créait la polémique en évoquant une possible saison blanche en Ligue 1.

Le président de l’Olympique Lyonnais indiquait notamment que si le championnat ne pouvait pas reprendre, alors la meilleure option était de ne faire descendre aucune équipe en deuxième division et de qualifier les mêmes clubs que lors de la saison 2019-2020 en coupe d’Europe. Bien évidemment, de nombreuses voix se sont élevées pour afficher leurs désaccords, notamment celle du président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud. Sur l’antenne de RMC, le président nantais Waldemar Kita est sorti du silence. Et s’il défend globalement Jean-Michel Aulas, le boss des Canaris affirme qu’il a plusieurs idées pour contenter tout le monde…

« On connaît le caractère et la personnalité de Jean-Michel (ndlr : Aulas). Il est tout à fait normal qu'il défende l'intérêt de son club. Il défend beaucoup le football français. Ce sont des petites polémiques entre une personne qui a une grande expérience dans le football et une autre qui est un peu plus jeune (ndlr : Eyraud). Je dis qu'il faut respecter "les personnes âgées" (sourire). Il ne faut pas entrer dans une polémique. Ce sont des personnes de qualité. Opter pour une saison blanche ? Je ne sais pas. J'ai quelques idées en tête, je ne peux pas les dire aujourd'hui. Si on ne peut pas rejouer d'ici fin mai, je pense qu'il faudra arrêter le championnat. De quelle façon et comment ? J'ai quelques idées que je vais soumettre quand on sera tous réunis » a commenté le président du FC Nantes, intimement persuadé qu’il est possible de trouver une solution qui mettra tout le monde d’accord, dans le cas où la saison en cours de Ligue 1 ne puisse pas aller à son terme.