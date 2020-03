OL : Duluc remballe la proposition « révoltante » d'Aulas

Dans : OL.

En répondant à une question du journal Le Monde vendredi soir sur la possibilité d’une Ligue 1 suspendue définitivement, Jean-Michel Aulas a créé une énorme polémique.

Via un communiqué officiel publié sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenté de calmer les choses en indiquant qu’il était favorable à ce que la Ligue 1 aille à son terme. Mais auparavant, le président de l’OL avait indiqué que si le championnat devait être définitivement arrêté, alors les clubs qualifiés cette saison en Ligue des Champions et en Europa League devaient bénéficier d’une qualification pour la saison prochaine. Une proposition pas loin d’être révoltante pour Vincent Duluc, lequel a commenté les propos de Jean-Michel Aulas dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Mais l'idée, quand même, est qu'une saison sans récompense ni sanction sportive, alors que plus de 75 % des matches ont eu lieu, serait la négation du jeu et de son esprit. En tant qu'hypothèse intellectuelle, la position d'Aulas peut s'entendre. En tant que possibilité réelle, elle est contestable, voire révoltante. Le problème est qu'il n'est pas le seul à l'envisager. Les clubs relégués vont faire pression, dans tous les pays, dans tous les sports, pour tirer profit de ces circonstances exceptionnelles et réclamer qu'il n'y ait pas de relégations, surtout dans une économie qui s'annonce sinistrée. Auquel cas il faudrait défendre à la fois l'idée que la saison 2019-2020 compte pour le haut du classement, mais plus pour le bas. C'est aussi cette contradiction prévisible qu'Aulas cherche à anticiper à son profit » a indiqué le journaliste, pour qui la proposition de Jean-Michel Aulas n’est tout simplement pas réaliste. Assurément, il faut espérer que la Ligue 1 puisse reprendre afin que le championnat aille à son terme. Cela permettrait d’éviter un énorme bazar et de nombreuses procédures juridiques…