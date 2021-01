OL : Kadewere épatant, Paqueta bluffant, bravo Garcia !

Dans : OL.

Très critiqué à son arrivée à Lyon il y a plus d’un an, Rudi Garcia est en train de mettre tout le monde d’accord dans le Rhône.

Leader de la Ligue 1 avec l’OL, le technicien de 56 ans s’est démarqué en ce début de saison par sa capacité à intégrer très rapidement de nouvelles recrues, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé, notamment à Marseille. Les exemples les plus marquants sont évidemment ceux de Lucas Paqueta et de Tino Kadewere, qui font déjà office de tauliers et de joueurs indispensables à Lyon, six mois après leurs premiers pas au Groupama Stadium. Aux yeux de Vincent Duluc, la réussite du Brésilien et de l’ancien buteur du Havre sont très clairement à mettre au crédit de Rudi Garcia.

« Pour aller au plus simple, on distinguera, du côté des bonnes surprises, la formule et l'équilibre trouvés par Rudi Garcia après quelques mois incertains, ainsi que l'impact immédiat et considérable de Paqueta, qui enchante la L1, et de Kadewere, une révélation de subtilité et de compréhension du jeu : les deux joueurs ont, tout simplement, rendu plus fort un groupe demi-finaliste de la Ligue des champions. Pour le reste, l'OL semble plutôt s'arranger, jusque-là, des conséquences de sa culture et de son mode de fonctionnement sur l'avenir de Rudi Garcia, par exemple. De manière étrange, ou non, quand la force revient à tous les étages de ce club, c'est parfois l'entraîneur qui semble le plus remplaçable » a publié le journaliste de L’Equipe dans un édito consacré à la course au titre pour laquelle Lyon est très bien engagée même si bien sûr, rien n’est encore joué. Avant la 19e journée, les Gones comptent trois points d’avance sur Lille et le PSG.