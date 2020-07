OL : Juninho peut jeter l’idée Diego Godin au feu

Dans : OL.

Activement à la recherche d’un défenseur central pour épauler Jason Denayer la saison prochaine, l’OL explore de nombreuses pistes.

Les noms de Samuel Gigot ou encore de Mamadou Sakho ont notamment circulé, tout comme celui de Diego Godin. A la recherche d’un joueur expérimenté, Lyon s’était renseigné de manière très concrète sur le défenseur central de l’Inter Milan. Rapidement, l’opération semblait délicate à concrétiser en raison des émoluments colossaux de l’ancien Madrilène. Mais vraisemblablement, ce n’est pas uniquement pour une raison financière que Lyon n’a aucune chance dans le dossier Diego Godin.

Diego Godin ne veut pas bouger au mercato

Et pour cause, le capitaine emblématique de la sélection uruguayenne a fait savoir au micro de Sky Sports qu’il souhaitait poursuivre son aventure à l’Inter Milan, malgré son statut de remplaçant aux yeux d’Antonio Conte cette saison (19 titularisations en Série A). « Je me sens bien, aujourd’hui je me sens mieux. Match après match, je cherche ma meilleure forme. Mon futur ? Je suis venu pour faire quelque chose d’important, pour aider l’équipe en dehors comme sur le terrain. J’ai amené ici ma mentalité de vainqueur. Je veux rester à l’Inter et réaliser des choses importantes » a fait savoir Diego Godin, pour qui un départ n’est donc pas à l’ordre du jour. Pour rappel, le natif de Rosario (34 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2022 chez les Nerazzurri, où il perçoit un salaire XXL estimé à 5,5 ME par an. Des chiffres à couper le souffle et qui auraient évidemment fait de lui le joueur le mieux payé de l’Olympique Lyonnais, très loin devant Memphis Depay…