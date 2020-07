OL : Diego Godin à Lyon, il y a une condition !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a un gros motif d'espoir dans le dossier Diego Godin, avec du neuf du côté de l'Inter Milan.

Désormais bloqué en ce qui concerne son recrutement avec la fermeture du marché des transferts jusqu’au mois d’août, le football français est obligé de reprendre en vue de la saison prochaine sans ses effectifs au complet. Cette intersaison étant particulière, les transferts pourraient durer jusqu’à l’automne. Bien évidemment, plus les dossiers sont bouclés tôt, mieux ça vaut, et l’OL continue de prospecter dans un domaine jugé prioritaire : la défense centrale. Le trio Denayer, Andersen et Marcelo ne donne pas satisfaction, surtout en ce qui concerne les deux derniers. La quête d’un joueur d’expérience capable également d’agir en leader du vestiaire est jugée nécessaire, et le profil de Diego Godin était apparu le mois dernier dans les petits papiers lyonnais.

Un joueur reconnu au niveau européen et à ranger clairement dans la catégorie des teigneux, même si l’Uruguayen ne se résume pas à ça. Rapidement toutefois, son prix, à la fois pour son transfert, mais surtout pour son salaire, étaient apparus inaccessibles aux yeux de l’OL. Mais la donne a changé en cette fin de saison, avec les difficultés défensives rencontrées par l’Inter Milan. Antonio Conte souhaite changer ses batteries à ce niveau, et l’ancien taulier de l’Atlético Madrid est visé. Poussé vers la sortie, il pourrait être moins regardant sur sa fiche de paye s’il se sent convaincu par un nouveau projet. Premier problème de taille, il sera quasiment impossible de le faire venir sans une place européenne à proposer la saison prochaine. Recruter un joueur qui touche actuellement 5 ME par saison, ce n’est conciliable qu’avec une participation européenne, au minimum en Europa League. Diego Godin pourrait en tout cas devoir rapidement se trouver un nouveau club, et Lyon et Valence sont cités par la presse italienne et notamment Tuttosport comme les deux formations les plus intéressées par ses services.