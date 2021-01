OL : Jean Lucas file à Brest, Domenech ne va pas aimer

Dans : OL.

En quête d’un temps de jeu plus conséquent en cette deuxième partie de saison, Jean Lucas va bientôt quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre un autre club de Ligue 1.

Recruté contre un chèque de 8 millions d’euros en 2019, le milieu de terrain n’a jamais eu sa chance en tant que titulaire chez les Gones. Malgré ses belles prestations aux entraînements ou lors de ses entrées en championnat, le joueur de 22 ans est encore trop juste pour bousculer ses concurrents, à savoir Paqueta, Guimaraes, Thiago Mendes, Caqueret ou Aouar. Par conséquent, et afin de poursuivre sa progression, le Brésilien a demandé à être prêté dans un autre club français. Une demande validée par Juninho, qui a même laissé quelques jours de repos en plus à son compatriote durant les fêtes de décembre pour qu’il puisse discuter de son avenir avec ses proches au Brésil.

Depuis quelques jours, Jean Lucas était en discussions avec Brest et Nantes. Pour faire son choix, l’ancien joueur de Flamengo a même discuté avec Raymond Domenech et Olivier Dall'Oglio, les entraîneurs des deux clubs de l’Ouest. Et si 20 Minutes annonce son arrivée au FCN, c’est finalement au SB 29 que Jean Lucas va débarquer en début de semaine prochaine. En effet, selon L’Equipe, le Gone va être prêté sans option d’achat pour six mois. Convaincu par le projet de jeu du dixième du championnat, Jean Lucas va maintenant chercher à s’imposer à Brest, où il voudra montrer toutes ses qualités en L1 avant de revenir à Lyon l’été prochain pour s’y imposer définitivement.