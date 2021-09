OL : Jason Denayer donne sa priorité à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Jason Denayer est toujours en négociations avec les dirigeants lyonnais pour prolonger.

Cela fait de longs mois que Jean-Michel Aulas et Juninho travaillent pour prolonger le contrat du taulier de leur défense, Jason Denayer. L’international belge, dont le bail expire en juin 2022, n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’OL. Les négociations trainent, et cela inquiète logiquement les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui savent que Jason Denayer est un défenseur courtisé sur le marché des transferts. Ces derniers mois, le nom de l’ex-joueur de Manchester City a par exemple circulé à Liverpool ou encore à Naples. Mais pour le moment, Jason Denayer donne toujours sa priorité à Lyon. C’est tout du moins ce que le roc belge de 26 ans a déclaré devant la presse en marge du choc de la sixième journée de Ligue 1 entre l’OL et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Denayer veut prolonger à l'OL

« Ça ne me perturbe pas. Je l'ai déjà dit, je suis super bien au club et j'aimerais prolonger. Après, il y a des choses qui sont en négociations et qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Pour moi, il n'y a pas de problème, on est dans une relation saine avec le club, ça ne me perturbe pas du tout » a lancé Jason Denayer, très clair au sujet de son avenir en affirmant que son souhait est de rester à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à savoir pourquoi les discussions trainent autant en longueur entre le club gaulois et l’entourage de Jason Denayer. En attendant une éventuelle prolongation de son défenseur belge, l’OL attend de lui qu’il forme une défense centrale très solide et complémentaire avec Jérôme Boateng, recrue phare du mercato estival. Un test grandeur nature attend les deux hommes ce dimanche soir contre Neymar, Messi, Mbappé et la colonie de stars du PSG.