OL : Gouiri lance un ultimatum à Lyon au mercato !

Dans : OL.

Jugé comme très prometteur par les formateurs de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Amine Gouiri peine à percer au plus haut niveau.

Utilisé à seulement cinq reprises par Rudi Garcia depuis le début de la saison, le jeune avant-centre de l’Olympique Lyonnais est à un tournant de sa carrière. C’est tout du moins sa vision des choses puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’international U20 de l’Equipe de France a bien l’intention de faire évoluer sa situation lors du prochain mercato. Courtisé par Le Havre et Nîmes, qui souhaitaient obtenir son prêt l’hiver dernier, Amine Gouiri refuse d’être prêté. Pour le jeune attaquant de l’OL, l’équation est très claire. Soit le club rhodanien lui fait confiance pour être à minima le n°2 dans la hiérarchie des attaquants dans le Rhône, soit il demandera officiellement à être définitivement transféré.

« Si le contexte lyonnais demeure bouché, la réflexion autour d’un départ pourrait forcément revenir, alors qu’il a récemment changé d’agent » argumente le quotidien national, pour qui un départ d’Amine Gouiri lors du prochain mercato n’est pas à exclure. D’autant qu’il indiqué que l’attaquant de 20 ans jouit d’une très belle cote, et ce malgré une grave blessure à un genou la saison dernière. En Ligue 2, mais également en Ligue 1 et à l’étranger, Amine Gouiri est sollicité, ce qui va peut-être obliger l’Olympique Lyonnais à revoir sa position dans ce dossier en proposant à son attaquant un rôle plus important la saison prochaine. Mais l’équation ne sera pas si simple que cela à résoudre pour les Gones, qui ont d’ores et déjà bouclé la venue de Tino Kadewere en provenance du Havre pour la saison 2020-2021. Avec le meilleur buteur de Ligue 2 et Memphis Depay, que l’OL souhaite impérativement conserver, l’actuel 7e du championnat a déjà deux avant-centres pour la saison prochaine. Ce qui bouche automatiquement l’avenir d’Amine Gouiri…