OL : Glasgow, PSG, le coup dur pour Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Grosse bonne surprise de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison, Moussa Dembélé va probablement manquer les deux prochains matchs de l’OL.

L’attaquant tricolore ressent une gêne musculaire, dévoile Radio Scoop, qui parle donc d’un forfait pour le match de ce jeudi contre les Rangers en Europa League, mais aussi dimanche face au PSG en Ligue 1. Une arme offensive de poids en moins pour Peter Bosz, qui doit aussi faire sans Xherdan Shaqiri pour le déplacement en Ecosse. Le Suisse n’a pas terminé son parcours vaccinal, et n’est donc pas autorisé à voyager à Glasgow. En revanche, pour le moment, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ont été autorisés par l’UEFA à se rendre en Ecosse et à jouer contre les Rangers ce jeudi, après un bras de fer juridique avec les autorités écossaises.