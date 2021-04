OL : Garibian défend Frappart et tacle les Lyonnais

Dans : OL.

Au micro de RTL, Pascal Garibian a pris la défense de Stéphanie Frappart, vivement critiquée depuis le match de Coupe de France entre l'OL et Monaco.

L'année 2021 semble être l'année de la consécration pour Stéphanie Frappart. En mars dernier, elle est devenue la première femme à diriger un match en qualifications pour un Mondial entre les Pays-Bas et la Lettonie. Elle a même été sélectionnée en tant que quatrième arbitre pour l'Euro, encore une fois une première dans l'histoire du football. Pourtant, la semaine a été rude pour l'arbitre. Au sifflet lors du match entre l'OL et l'AS Monaco en Coupe de France, ses décisions ont été vivement critiquées, notamment par les Lyonnais qui n'ont pas digéré l'expulsion de Sinaly Diomandé et d'autres décisions. Face à cette déferlante médiatique, Jérôme Rothen a pris la défense de l'arbitre. Et l'ex-joueur de Monaco et du PSG n'est pas le seul.

Pascal Garibian monte au créneau

Invité dans l'émission On refait le match sur RTL, Pascal Garibian, patron des arbitres et toujours droit dans ses bottes, a salué la performance de la native d'Herblay, en profitant pour glisser un petit tacle aux joueurs de l'OL, dont le comportement n'a selon lui pas été exempt de tous reproches. « Elle a fait un match dans des conditions difficiles. Les décisions importantes, elle les a prises et elles sont tout à fait justes. On peut regretter le comportement des joueurs, qui l'ont pas mis dans les meilleurs conditions mais elle n'a jamais reculé, elle n'a pas cédé et elle a pris les décisions qu'il fallait. Stéphanie ne souhaite pas, et nous ne voulons pas qu'elle soit regardée comme une femme arbitre, c'est une arbitre de haut niveau et elle le prouve sur les grands évènements. Bien sûr, comme tous les arbitres, elle peut se tromper par moment, mais sur ce match comme sur les autres, c'est une arbitre de haut niveau. Elle manage à sa manière » a déclaré le Directeur Technique de l'Arbitrage. Alors que Rudi Garcia notamment s'était montré particulièrement critique envers l'arbitrage de Stéphanie Frappart, on attend avec impatience le prochain match où les chemins de l'OL et de l'arbitre se croiseront à nouveau.