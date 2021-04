OL : Galtier convoque Garcia pour une explication en privé

Dans : OL.

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Rudi Garcia pourrait voir son homologue lillois Christophe Galtier lui piquer son poste. Mais alors que l’on annonce un accord imminent entre le club rhodanien et le coach du LOSC, ce dernier a prévu de mettre les choses au clair dimanche, lorsque les deux équipes s’affronteront.

Si le choc de la 34e journée de Ligue 1 est tant attendu, ce n’est pas seulement pour l’enjeu sportif. Certes, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Lille pourrait être décisive dans la course au titre. Mais le match opposera aussi deux entraîneurs dont les destins peuvent être liés. En effet, Christophe Galtier, malgré les nombreux démentis, reste annoncé proche d’un accord avec le club rhodanien pour succéder à Rudi Garcia. Autant dire que le coach des Gones doit s’interroger sur ses supérieurs et sur son futur adversaire. Le technicien du LOSC le sait pertinemment et a donc prévu de s’expliquer en privé afin de rassurer son homologue.

« Je dirai tout simplement à Rudi… »

« Non, je n'ai jamais abordé ce sujet-là. Je laisse les gens commenter, sortir des fois de l'information qui devient souvent de la désinformation. Je ne peux plus m'exprimer sur cela puisque tout ce que je dis, personne n'y croit, a noté Christophe Galtier. Concernant mes joueurs, ils peuvent tous constater que je suis pied au plancher, à fond, avec eux, derrière eux, pour eux et que s'il y a bien un endroit où les gens ont été en mercato constant, c'est bien ici. Donc tout ce qui se dit sur les uns et sur les autres n'a aucune incidence sur ma relation avec le groupe. Mais dimanche, quand je dirai bonjour à Rudi (Garcia), je lui dirai tout simplement : "Rudi, je n'ai pas besoin de chercher à te rassurer mais aucun dirigeant ne m'a contacté." » Le coach de Lille, en s’imposant à Lyon, pourrait quand même précipiter le départ de Rudi Garcia.