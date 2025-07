OL ‍: Fofana refuse l'OM, la marche est trop haute

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OM est très chaud sur Malick Fofana lors de ce mercato estival, mais l’intérêt n’est pas vraiment réciproque. L’ailier belge ne veut pas aller plus vite que la musique et entend bien rester à Lyon.

A la recherche d’un ailier pour dynamiter son côté gauche, l’Olympique de Marseille explore deux pistes en ce début de mercato estival. Très intéressé par Igor Paixao, pour qui des négociations sont en cours avec Feyenoord, le club phocéen a aussi pris des renseignements sur la faisabilité d’un transfert de Malick Fofana. L’Olympique Lyonnais a besoin de vendre et l’ailier belge a clairement le profil recherché par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Des contacts ont été amorcés avec l’entourage de l’ex-crack de La Gantoise, mais la piste n’est pas encore considérée comme chaude.

Comme indiqué par L’Equipe, de nombreux obstacles se dressent sur la route de l’OM dans ce dossier. A commencer par… la volonté du joueur, qui n'a pas vraiment envie de quitter Lyon après seulement un an et demi passés sur les bords du Rhône. Le Progrès confirme la tendance et explique que le joueur est bien à l'OL, où sa place de titulaire est garantie et encore plus après les départs de Thiago Almada et de Rayan Cherki ainsi que la blessure d’Ernest Nuamah. A un an de la Coupe du monde qu'il espère disputer avec la Belgique de Rudi Garcia, Malick fofana « n’entend pas brûler les étapes » selon le média régional.

Malick Fofana ne veut pas brûler les étapes

Autrement dit, se mettre en danger à l’OM, dans un contexte différent avec plus de concurrence, n’emballe pas vraiment l’ailier supersonique de 20 ans. Un obstacle de plus pour Marseille dans ce dossier, qui doit aussi composer avec la gourmandise de l’OL, qui attend plus de 40 millions d’euros pour son joueur et avec la concurrence des plus grands clubs européens tels que Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich. Autrement dit, la piste Malick Fofana à Marseille, bien qu’elle ait fait couler énormément d’encre chez les supporters des deux clubs, a pour l’instant peu de chances de se concrétiser même si en période de mercato, il convient de rester prudent et de ne jurer de rien.