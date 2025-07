Malick Fofana à l’OM, trois révélations sur le transfert de l'été

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'intéresse à Malick Fofana et cela pourrait donner un transfert retentissant en Ligue 1. Plusieurs informations de taille sont sorties sur cette prise de contact.

Malick Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, voilà les trois recrues que les dirigeants marseillais rêvent de s’offrir cet été pour renforcer leur attaque. Bien évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a souvent une très grosse différence et tout le monde en est conscient. Néanmoins, l’intérêt pour l’international belge représente peut-être la piste la plus étonnante des trois. L’OL est très gourmand financièrement, demandant près de 40 millions d’euros pour le vendre, et table plus sur des intérêts venus de Premier League que de « l’autre » Olympique pour toucher le jackpot. Néanmoins, selon les révélations de L’Equipe, la volonté de l’OM de faire venir le Diable Rouge n’est pas nouvelle, et remonte même au printemps pour trouver trace des premiers contacts entre les deux camps. Une preuve que les dirigeants marseillais n’ont pas attendu les difficultés économiques de l’OL pour foncer sur cette piste qui les fait saliver étant donné l’énorme potentiel de Malick Fofana.

Les agents de Fofana sont les rois à Marseille

Autre élément qui a pu faciliter ce rapprochement, c’est le fait que les agents de l’ailier lyonnais ne sont autres que ceux de Luis Henrique, que l’OM vient de vendre à l’Inter Milan. Forcément, cela permet au contact de se fluidifier et de discuter avec Medhi Benatia sans que cela représente une procédure particulière. Surtout que le départ du Brésilien s'est fait en très bons termes.

De quoi augurer d’un transfert plus facile que prévu ? Pas du tout selon le quotidien sportif, qui souligne que malgré cet intérêt, la mission semble quasiment impossible. L’OL comme Malick Fofana ne sont pas chauds pour discuter d’un transfert pour le moment, avec le risque que l’OM passe à autre chose et trouve son bonheur. Pour L’Equipe, les « obstacles sont nombreux » et rendent la venue du Belge très hypothétique. Il faudrait peut-être que d’autres pistes échouent pour voir les dirigeants provençaux revenir à l’abordage d’un joueur qui laisse tout de même entendre qu’il est encore loin d’avoir tout montré à Lyon, et entend bien le faire dans la saison à venir.