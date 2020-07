OL : Encore cinq départs, un mercato plus fou que prévu !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a fait savoir à plusieurs joueurs de l'effectif, et non des moindres, qu'ils pouvaient quitter le club cet été.

Sans faire les gros titres, l’Olympique Lyonnais a déjà laissé partir trois joueurs cet été. Amine Gouiri (Nice), Oumar Solet (Salzbourg) et Martin Terrier (Rennes) ont quitté le Rhône pour tenter leur chance ailleurs, principalement pour aller chercher du temps de jeu. Mais c’est loin d’être fini en ce qui concerne les départs et Radio Scoop effectue des révélations qui vont quand même donner quelques frayeurs aux supporters de l’OL. Ainsi, cinq autres joueurs ont le feu vert de leur direction pour se trouver un nouveau club, et aucune opposition ne sera faite si le montant du transfert convient à Jean-Michel Aulas. Il s’agit tout d’abord de deux seconds couteaux au poste de latéral droit, à savoir Kenny Tête, qui plait à Everton notamment, et Rafael, parfois annoncé de retour en Premier League ou même au Brésil.

Concernant les joueurs plus offensifs, Houssem Aouar possède aussi un bon de sortie, le milieu de terrain étant suivi par de gros clubs européens et peut donc être la grosse vente de l’été du côté de l’OL. Même chose pour Moussa Dembélé, qui a ses courtisans en Angleterre, et possède un profil parfait pour la Premier League, avec les millions qui vont avec. Enfin, décevant globalement dans son rendement et son attitude la saison passée, Bertrand Traoré ne sera pas retenu, mais le Burkinabé possède un salaire quasiment rédhibitoire, et se prépare donc à rester à Lyon malgré cette porte ouverte. Du mouvement donc sur le plan offensif, mais pas pour Memphis Depay, que Lyon souhaite conserver à tout prix, même s’il faudrait absolument que cela se traduise par une prolongation de contrat sous peine de tout perdre en juin 2021.