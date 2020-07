OL : Kenny Tete vendu, Ancelotti fait rêver Juninho

Dans : OL.

L’effectif de l’OL étant clairement déséquilibré, le club rhodanien devra vendre à certains postes cet été au mercato.

Il est par exemple nécessaire pour l’Olympique Lyonnais de dégraisser sur les côtés de la défense. A gauche, Rudi Garcia dispose de quatre joueurs avec Maxwel Cornet, Melvin Bard, Fernando Marçal et Youssouf Koné. Sur l’aile droite, ce n’est pas beaucoup mieux avec trois véritables spécialistes en les personnes de Kenny Tete, de Rafael et de l’indiscutable titulaire Léo Dubois. C’est dans ce contexte que Juninho s’active depuis le début du mercato afin de trouver des portes de sortie à certains de ses défenseurs. Les recherches du Brésilien sont infructueuses pour le moment mais la tendance pourrait s’inverser dans les semaines à venir.

Et pour cause, Foot Mercato annonce que Carlo Ancelotti suit attentivement les performances de Kenny Tete. Le manager italien souhaite impérativement recruter un défenseur droit cet été et si sa priorité se nomme Djibril Sidibé, prêté cette saison par l’AS Monaco aux Toffees, il n’est pas certain que le Français poursuive sa carrière à Everton. En effet, le club de Premier League souhaite de nouveau le récupérer sous la forme d’un prêt tandis que l’ASM exige un transfert sec à hauteur de 12 ME. Les positions des deux clubs sont éloignées, raison pour laquelle d’autres pistes sont étudiées, dont celle menant à Kenny Tete. Un bel espoir de refourguer un indésirable n’étant jamais parvenu à s’imposer pour l’Olympique Lyonnais, d’autant plus que le Néerlandais n’a pas marqué de points durant les premiers matchs amicaux de pré-saison. Reste maintenant à voir quel prix l’OL a fixé pour un éventuel départ de l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam cet été…