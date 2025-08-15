OL ‍: Dominik Greif, un détail délirant bloque tout

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis une semaine, et l'annonce d'un accord entre l'Olympique Lyonnais et Majorque pour le transfert de Dominik Greif, le gardien de but slovaque est attendu. Mais les deux clubs se battent sur un détail.

Il y a 24 heures, et alors que les supporters de l'OL attendent toujours que leur club officialise la signature de Dominik Greif, la presse espagnole affirmait que le club de Majorque refusait de laisser partir son gardien de but tant que l'Olympique Lyonnais n'aura pas apporté des garanties bancaires assurant que quoi qu'il arrive au club français, le transfert de 4ME plus des bonus sera payé. Sauf que ce vendredi, AS évoque également la situation du portier slovaque qui doit remplacer Lucas Perri, parti à Leeds, et révèle qu'en fait, le blocage ne porterait pas sur les garanties bancaires...mais sur l'assurance de ces garanties bancaires. Journaliste pour le quotidien sportif espagnol, Gabriel Forteza explique que si le principe de cette garantie est accepté par les dirigeants lyonnais, la banque qui accepte d'assurer le prix du transfert, réclame de l'argent pour cette assurance.

L'OL et Majorque ne veulent pas payer les frais bancaires

Pour l'instant, l'OL et Majorque se rejettent le paiement de ces frais supplémentaires et comme depuis le début des négociations, le club espagnol se montre d'une exigence rare. Si personne n'a réellement le moindre doute sur la signature finale de Dominik Greif, qui a lui déjà négocié les contours du contrat qui l'attend à l'Olympique Lyonnais, la réalité est que pour l'instant le gardien de but international slovaque n'a pas encore été autorisé à rejoindre la capitale des Gaules, retardant ainsi son intégration dans le groupe de Paulo Fonseca.

Tout cela a le mérite de confirmer que désormais l'OL se bat comme un chien dans chaque transfert, même si dans ce cas précis, Michael Gerlinger paie au prix fort l'image détestable donnée par John Textor lorsqu'il dirigeait l'Olympique Lyonnais. En attendant, l'OL jouera samedi à Lens avec Rémy Descamps dans les buts, ce qui n'était évidemment pas le scénario prévu par Paulo Fonseca au début du mercato.