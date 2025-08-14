Majorque pourrit le transfert de Greif à l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Le dossier Dominik Greif est en stand-by depuis plusieurs jours à cause des exigences de dernière minute de la part du RCD Majorque. En conséquence, le portier slovaque ne devrait pas arriver à l'OL avant la semaine prochaine.

Paulo Fonseca avait déjà des doutes sur la présence de Dominik Greif dans son groupe pour affronter Lens dans le cadre de la première journée. Il n'y a définitivement plus aucune chance qu'il soit là pour le déplacement à Bollaert. Malgré un accord trouvé depuis quelques jours avec le RCD Majorque pour le transfert du gardien slovaque à l'OL, ce dernier n'est toujours pas arrivé dans la capitale des Gaules. En cause, des exigences de dernière minute invoquées par la formation espagnole. Cette dernière demande une assurance bancaire à la direction lyonnaise concernant le transfert de son portier. Les garanties écrites ne leur suffisent plus, certainement à cause de la réputation qui entoure le club rhodanien depuis les magouilles de John Textor.

Pas de Greif cette semaine, l'OL s'impatiente

La conséquence est donc directe. Si Dominik Greif ne sera pas là pour le déplacement à Lens, il pourrait ne pas non plus arriver avant la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'explique Mallorca Hora. Étant donné que Paulo Fonseca veut pouvoir travailler longuement avec son nouveau gardien de but pour lui faire assimiler ses exigences tactiques, la mise en stand-by du dossier n'arrange personne. Pour la première journée de Ligue 1, les Gones devront donc compter sur Rémy Descamps, dont la titularisation a été officialisée par l'entraineur lyonnais.

Pour rappel, l'OL et Majorque se sont mis d'accord sur les bases d'un transfert d'un montant de 4 millions d'euros fixes, plus des variables pouvant monter l'opération à 6 millions d'euros. Pour valider ce transfert, l'écurie des Baléares demande une assurance bancaire qui garantit que si la direction lyonnaise ne respecte pas ses engagements, alors la banque devra payer quoi qu'il arrive.