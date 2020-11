OL : Djamel Benlamri, la nouvelle star de Lyon !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a fait débuter dimanche à Lille sa recrue Djamel Benlamri. Le défenseur algérien de 30 ans a bluffé tout son monde dans ce match de clôture de la 9e journée de Ligue 1.



Djamel Benlamri a fait ses grands débuts dimanche avec l’OL, lors du match nul à Lille (1-1). Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, le défenseur algérien a agréablement surpris. Rentré à la 52e minute, le vainqueur de la CAN 2019 a montré beaucoup de sérénité, et surtout une âme de leader pour sa grande première en Ligue 1. Sa prestation a été remarquée et saluée par Rudi Garcia en conférence de presse. « Moussa Dembélé et Bruno Guimaraes ont mes félicitations, mais encore plus Djamel parce qu'il s'agissait de ses premières minutes avec l'OL. Franchement, il a été top ! C'est un guerrier, on l'a pris pour ça. Il nous a très très bien aidé », a-t-il commenté.

Les observateurs du football français ont également été séduits par celui qui n’avait jusqu’à maintenant jamais joué en Europe. Pour Walid Acherchour, « Benlamri a réglé le problème Burak Yilmaz ». « Le turc se régalait en première mi-temps. La première rentrée avec l’OL de l’Algerien est impressionnante », a-t-il écrit sur Twitter. Même constat pour Tanguy Le Seviller. « Superbe entrée de Djamel Benlamri avec l’OL. Il a éteint Burak Yilmaz. Sa grinta et son sens du placement ont permis aux Lyonnais de repousser tous les assauts lillois de la deuxième période. Un roc rassurant », a souligné le journaliste alors que Nabil Djellit, sur le plateau de L’Équipe du Soir, a gratifié cette grande première d’un 10/10. Le joueur des Fennecs s'est déjà mis pas mal de monde dans la poche en seulement 38 minutes, de quoi lui assurer une place de titulaire contre l'AS Saint-Etienne dimanche prochain ?