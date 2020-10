OL : Depay en approche, le Barça va sacrifier son numéro 9 !

Dans : OL.

Tout proche de s’engager avec le FC Barcelone au début du mois de septembre, Memphis Depay a de bonnes chances de rejoindre la Catalogne à Noël.

Et pour cause, le capitaine de l’Olympique Lyonnais est toujours la priorité absolue de Ronald Koeman au Camp Nou. La preuve, l’international néerlandais s’affiche ce vendredi à la Une du quotidien Sport, qui indique que Memphis Depay est plus proche que jamais d’une signature à Barcelone au mois de janvier. Le média croit savoir que l’accord trouvé cet été entre l’ancien attaquant de Manchester United et le vice-champion d’Espagne tient toujours, et que le joueur est toujours déterminé à l’idée de rejoindre les Blaugrana. De son côté, l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas au transfert de sa star et sautera sur l’occasion de récupérer une indemnité de transfert, même faible, à six mois de la fin du contrat de Memphis Depay.

Un ultime détail reste toutefois à régler afin de boucler cette opération au mois de janvier. Le média croit savoir que le FC Barcelone doit se séparer d’un seul et unique joueur afin d’être certain de voir ce transfert validé par la Ligue de football espagnole. Le nom d’Ousmane Dembélé a beaucoup circulé cet été. Mais selon les informations de la presse espagnole, c’est un autre attaquant qui pourrait faire ses valises afin de laisser sa place à Memphis Depay, à savoir Martin Braithwaite, lequel a pourtant récupéré le n°9 de Luis Suarez durant l’été, après le départ de l’Uruguayen pour l’Atlético de Madrid. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone parviendra à trouver une porte de sortie à l’ancien attaquant de Toulouse afin d’alléger sa masse salariale, et immédiatement réinvestir sur Memphis Depay, dont le profil fait l’unanimité en Catalogne.