OL : Depay va rester, la menace Barça s'éloigne

Dans : OL.

Auteur de cinq buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, Memphis Depay prouve à quel point il est essentiel à l’Olympique Lyonnais.

Repositionné à son poste de prédilection d’avant-centre axial par Rudi Garcia depuis trois matchs, le Néerlandais excelle aux côtés de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere. Magistral face à Strasbourg il y a deux semaines avec trois passes décisives et buteur contre Monaco, l’ancien attaquant de Manchester United semble parfaitement avoir digéré son transfert avorté à Barcelone début septembre. Et malgré sa situation contractuelle (il sera libre à la fin de la saison), il semble pleinement concentré sur la saison lyonnaise. Une bonne nouvelle pour les Gones, d’autant plus que Rudi Garcia pourrait bien profiter de Memphis Depay jusqu’au mois de juin.

En effet, alors qu’un départ du Néerlandais à Barcelone en janvier était régulièrement évoqué par la presse espagnole ces dernières semaines, le président intérimaire du Barça, Carles Tusquets, s’est voulu très prudent au sujet du prochain mercato des Blaugrana. Pour le successeur de Josep Maria Bartomeu, il y a peu de chances que le vice-champion d’Espagne en titre n’investisse sur des joueurs à forte valeur marchande et/ou à gros salaire à Noël. « Si on vend cet hiver, on pourra recruter. On pourra aussi signer des joueurs si l’effectif accepte de réduire son salaire. C’est la situation telle qu’elle est. Quand on a recruté Arda Turan, il y avait de l’argent. Il doit y avoir de l’argent et des clauses suspensives pour que le prochain président puisse décider. On pourra recruter si on vend avant et s’il y a de l’argent. Ronald Koeman et Ramon Planes en sont pleinement conscients » a prévenu en conférence de presse le dirigeant barcelonais, pour qui Ronald Koeman devra donc faire avec l’effectif actuellement à sa disposition pour l’ensemble de la saison. Une magnifique nouvelle pour l’OL, qui a de bonnes chances de conserver Memphis Depay jusqu’en juin. En revanche, le capitaine lyonnais aura tout le loisir de négocier avec son futur club dès le mois de janvier dans l’optique d’une signature cet été…