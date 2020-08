OL : Depay pour 15 ME, une offre honteuse arrive à Lyon

Dans : OL.

Buteur face à la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Memphis Depay a renforcé sa belle cote en Italie dans l’optique du mercato.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, l’international néerlandais est très apprécié en Italie. Tandis que son départ semble inévitable en cas de non-qualification en coupe d’Europe, le capitaine de l’OL risque d’avoir le choix du roi pour la suite de sa carrière. Ces dernières semaines, le nom de Memphis Depay a très régulièrement été associé à la Lazio Rome. Mais visiblement, ce n’est plus le club de la capitale italienne qui se fait le plus pressant dans ce dossier. Et pour cause, le site Milan-News affirme que l’AC Milan est très chaud sur Memphis Depay cet été.

Vraisemblablement, l’idée de Stefano Piolo est d’associer le buteur de l’Olympique Lyonnais à Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine. Et pour atteindre son objectif dans le dossier de l’ancien attaquant de Manchester United, l’AC Milan est prêt à signer un chèque d’environ 15 ME à Jean-Michel Aulas. Malgré la récente blessure de Memphis Depay et la situation contractuelle de ce dernier, le président lyonnais sera-t-il prêt à accepter une offre aussi basse ? Assurément, il s’agirait d’un échec pour l’OL de voir partir sa star au même prix que celui auquel il a été acheté lors de son transfert en provenance de Manchester United. Mais pour le patron de l’Olympique Lyonnais, il est évidemment préférable d’accepter un tel deal plutôt que de voir son capitaine partir, libre de tout contrat, dans un an. Plus que jamais, Memphis Depay a les cartes en mains puisque le Néerlandais dispose d’une offre de prolongation de la part des Gones.