OL : Depay balance sur Lyon, Riolo en veut plus

En marge du derby entre l’OL et l’ASSE dimanche soir, Memphis Depay a pointé du doigt la mentalité générale au sein de l’Olympique Lyonnais.

Sans en dire trop, le capitaine rhodanien a jeté un pavé dans la marre avec des accusations assez troubles. « Je ne peux pas dire tout ce que je pense sur ce qui passe et sur ce que je vois au club. Mais gagner le championnat, ça devrait être une motivation pour tous les joueurs qui viennent à Lyon car c’est un très grand club » indiquait notamment l’international néerlandais sur l’antenne de Téléfoot. Des propos qui ont suscité la curiosité de Daniel Riolo, lequel est très exigeant avec l’Olympique Lyonnais depuis de longues années. Sur les ondes de RMC, le journaliste a réagi aux propos de Memphis Depay. Et il veut d’ores et déjà des détails…

« Memphis Depay aurait dû aller au bout des choses. Est-ce que ce sont les joueurs qui ne se défoncent pas assez ? Est-ce que c’est le staff ? Est-ce une culture globale dans le club ? Mais cette déclaration de Depay rejoint pas mal de choses que l’on dit depuis un moment. L’OL ne peut pas se contenter de ce qu’il a en ce moment… Lyon, c’est un budget énorme, avec de superbes infrastructures, un bon centre de formation, un président qui est là depuis 30 ans. L’ambition a trop chuté à Lyon. Ça doit être un candidat tous les ans à la Ligue des Champions. Depuis qu’il est arrivé, Juninho a un discours ambitieux, il veut concurrencer le PSG en L1. Mais avant, Aulas a beaucoup chouiné, il y a eu trop de recrutements ratés… Je partage l’avis de Memphis, il a raison. Même s’il n’a pas toujours été lui-même irréprochable. Il n’empêche que ce qu’il dit est vrai » a indiqué le polémiste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une analyse globale que devraient partager les supporters lyonnais, déçus par le manque d’ambition du club ces dernières années malgré une demi-finale inattendue de Ligue des Champions.