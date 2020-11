OL : Stupeur, Depay tape sur les joueurs de Lyon !

Dans : OL.

Meilleur joueur et capitaine de Lyon, Memphis Depay sera attendu au tournant ce dimanche soir lors du derby contre Saint-Etienne au Groupama Stadium.

De manière générale, l’international néerlandais déçoit très rarement dans les grands rendez-vous. Un constat qui n’est pas valable pour tous ses coéquipiers. Et ce sont justement sur les joueurs de l’Olympique Lyonnais que Memphis Depay a tapé avant ce derby contre Saint-Etienne, sur l’antenne de Téléfoot. Très cash et sans langue de bois, l’ex-attaquant de Manchester United a clairement fait savoir que certains joueurs de l’OL n’avaient pas l’état d’esprit adéquat pour défendre les couleurs des Gones. Une grosse accusation qui ne manquera pas de faire réagir dans la capitale des Gaules, à quelques heures du match le plus attendu de la saison entre Rhône et Loire.

« Gagner le championnat, ce devrait être notre objectif. Même si je ne peux pas dire tout ce que je pense, sur ce qui passe et sur ce que je vois au club. Il y a certaines choses dont je ne peux pas parler, pour être honnête. Mais ça devrait être une motivation pour tous les joueurs qui viennent à Lyon car c’est un très grand club. Les gens doivent s’en rendre compte. Chaque joueur qui vient ici doit s’en rendre compte. Vous venez ici pour ramener des trophées. Il doit y avoir au moins cet état d’esprit » a lancé Memphis Depay, lequel est dans son rôle de capitaine en tirant la sonnette d’alarme. Des propos qui devraient interpeller les supporters, mais également Jean-Michel Aulas, Juninho ou encore Rudi Garcia. Reste maintenant à voir si les masques tomberont et si Memphis Depay lâchera quelques noms dans les semaines à venir…