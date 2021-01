OL : Depay à la Juventus, pourquoi c’est trop tard

Dans : OL.

Toujours à l’affût des opportunités avec les joueurs en fin de contrat, la Juventus Turin est attentive à la situation de Memphis Depay.

Et pour cause, le capitaine de l’OL sera libre comme l’air en juin prochain. Légitimement, on peut penser que la Juventus Turin tentera de recruter l’international néerlandais pour zéro euro dans quelques mois. Mais à en croire les informations du site Calcio Mercato Web, l’intention première des dirigeants de la Vieille Dame était d’offrir à Andrea Pirlo le leader de l’Olympique Lyonnais dès le mois de janvier. En effet, des contacts ont été noués entre les différentes parties afin de parvenir à un accord dès le mois de janvier. A en croire le média, il est en revanche trop tard pour que le transfert de Depay à la Juventus Turin se boucle cet hiver.

En effet, il est indiqué que l’Olympique Lyonnais ne cédera pas Memphis Depay et Moussa Dembélé lors de la même période de mercato afin de ne pas trop affaiblir l’équipe de Rudi Garcia en attaque. L’ex-attaquant du Celtic Glasgow et de l’Equipe de France ayant d’ores et déjà décollé pour Madrid afin de signer à l’Atlético, les discussions ont immédiatement été rompues avec la Juventus Turin pour le transfert de Memphis Depay. Une opportunité supplémentaire pour l’OL de tenter de prolonger son charismatique capitaine néerlandais, bien que la tendance très forte soit toujours à un départ libre de tout contrat en juin prochain. Une petite catastrophe pour Lyon sur un plan économique, bien que Jean-Michel Aulas n’ait jamais fait d’un départ de Depay cet hiver une priorité absolue. Bien trop malin, le boss de l’OL est conscient que Memphis peut contribuer à qualifier son club en Ligue des Champions, ce qui compensera nettement son départ pour zéro euro d’un point de vue financier…