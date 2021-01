OL : Memphis Depay c'est le Roi Lyon, Pierre Ménès s'incline

Dans : OL.

Grâce à un Memphis Depay éblouissant, l'Olympique Lyonnais a ramené un nul (2-2) de Rennes alors que l'affaire était mal engagée. Pierre Ménès savoure.

Lucas Paqueta semblait physiquement dans le dur samedi soir contre Rennes, et cela s’est longtemps ressenti dans la performance collective de l’Olympique Lyonnais. Mais quand l’ancien joueur de l’AC Milan va moins bien, Rudi Garcia peut compter sur Memphis Depay. Même si on ne sait pas si l’attaquant néerlandais sera toujours à l’OL après la fin du mercato hivernal, le joueur convoité par le FC Barcelone tient la baraque quand il le faut, et c’était le cas au Roazhon Park. Alors que son équipe était malmenée, Memphis Depay a renversé la tendance à lui tout seul en marquant un superbe but et une passe décisive pour l’égalisation de Denayer. Pour Pierre Ménès, il est clair qu’avec un tel Memphis Depay, le club de Jean-Michel Aulas peut rêver plus grand.

Memphis Depay, le facteur X de Lyon

« Pendant soixante-dix minutes, les Bretons ont dominé les débats (…) À ce moment-là, l’OL semblait très mal embarqué, d’autant qu’après une longue série de matchs séduisants, les hommes de Garcia se montraient décevants, maladroits techniquement et surtout peu motivés, ce qui sera peut-être un motif de questionnement avant d’être une véritable inquiétude pour les prochains matchs. Mais comme souvent, c’est une inspiration géniale de Memphis qui a relancé la machine, avec un enchaînement contrôle poitrine-volée du droit au ras du poteau. Le Néerlandais est vraiment le facteur X de cette équipe et l’a démontré trois minutes plus tard avec un centre vicieux pour la tête de Denayer qui a profité d’une très mauvaise sortie de Salin pour égaliser. Lyon est donc champion d’automne avec 40 points et une seule défaite, une performance de choix », constate Pierre Ménès, qui n’est pas le seul à penser que Memphis Depay peut faire basculer la saison de l’Olympique Lyonnais vers un incroyable exploit en Ligue 1.