OL : Dembélé vendu 100 ME, Lyon peut oublier

Dans : OL.

Courtisé par Chelsea et Manchester United en janvier, Moussa Dembélé sera sans aucun doute l’animateur n°1 du prochain mercato à Lyon.

Et pour cause, l’avant-centre de l’OL est très apprécié en Angleterre. Auteur de 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Moussa Dembélé a le profil idéal pour la Premier League, raison pour laquelle Chelsea et Manchester United devraient se disputer sa signature l’été prochain. Mais à en croire les informations obtenues par Sky Sports, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a déjà fait son choix.

Affirmatif, le média indique que c’est à Manchester United que Moussa Dembélé souhaite poser ses valises, sans doute en raison d’une concurrence moins rude qu’à Chelsea où un titulaire est clairement installé avec Tammy Abraham. Le média ajoute par ailleurs que l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas au départ de Moussa Dembélé au mois de juin, après l’avoir bloqué au mercato hivernal. Toutefois, il risque d’y avoir des débats enflammés autour du prix de Moussa Dembélé entre l’OL et les clubs intéressés. Car selon le média britannique, généralement bien informé, Jean-Michel Aulas exigeait initialement la rondelette somme de 100 ME pour libérer l’ancien international espoir français.

Un prix que ni Chelsea, ni Manchester United, ni aucun autre club intéressé n’est évidemment prêt à payer pour un joueur n’ayant encore rien prouvé sur la scène européenne. Pour Sky Sports, Jean-Michel Aulas sera donc contraint de revoir très largement ses prétentions à la baisse s’il souhaite vendre Moussa Dembélé au mercato. Ces dernières semaines, c’est plutôt un prix compris entre 50 et 70 ME qui était évoqué Outre-Manche. Une telle vente serait déjà synonyme de belle plus-value pour l’OL, qui avait lâché 22 ME pour le recruter en provenance du Celtic Glasgow le 31 août 2018.