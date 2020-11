OL : Dembélé grand perdant du derby, malaise à Lyon

Dans : OL.

Sur le banc ces dernières semaines, Moussa Dembélé était titulaire à l’occasion du derby entre l’OL et Saint-Etienne, dimanche soir au Groupama Stadium.

Désireux de maintenir le maximum de joueurs sous pression, Rudi Garcia avait effectué trois changements dans son onze contre l’ASSE, par rapport à l’équipe ayant ramené le match nul de Lille. Paqueta, Thiago Mendes et Kadewere étaient sur le banc au profit de Caqueret, Bruno Guimaraes et Dembélé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les remplaçants habituels n’ont pas réellement marqué de points. Un constat notamment valable pour Moussa Dembélé, lequel est sorti très frustré du terrain à l’heure de jeu. La scène n’a échappé à personne : l’ex-attaquant du Celtic Glasgow a filé directement aux vestiaires, et n’a pas pris la peine de revenir sur le terrain afin de savourer la victoire de l’OL dans le derby.

La gestion du cas Moussa Dembélé devient de plus en plus sensible à Lyon. Et malgré cet épisode décevant, Rudi Garcia a pris la défense de son attaquant après le match devant la presse. « Moussa aurait pu être l’homme du match. J’ai regardé, il n’y a pas grand-chose à dire sur son premier but. Il est hors-jeu. Sur le deuxième, j’ai aussi regardé et je préfère ne rien dire. Comme je l’ai dit avant le match, ce n’est pas important qui marque. L’important c’est que l’équipe gagne et que tout le monde se sacrifie pour tout le monde » a noté Rudi Garcia, bien conscient que Moussa Dembélé passe pour le boulet de la soirée, sa sortie ayant indirectement permis à l’OL de renverser le match puisque son remplaçant Tino Kadewere a inscrit un doublé en moins de quinze minutes. Reste maintenant à voir comment Moussa Dembélé, proche d’un départ en Premier League lors du mercato estival, parviendra-t-il à rebondir dans les semaines à venir du côté de Lyon…