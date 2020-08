OL : Dembélé en Allemagne, Lyon brutalement attaqué

Dans : OL.

Remplaçant face à la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Moussa Dembélé semble plus que jamais sur le départ à Lyon.

Et pour cause, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas marqué les esprits lors de son entrée en jeu face à la Vieille Dame. Fortement déçu d’avoir été placé sur le banc des remplaçants par Rudi Garcia, qui lui a préféré Karl Toko-Ekambi, l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow n’aura aucune pitié à s’en aller si l’OL n’est pas qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine. Et dans l’optique du mercato, c’est systématiquement en Premier League que Moussa Dembélé est envoyé. Il faut dire que certains cadors tels qu’Arsenal et Chelsea surveillent la situation de l’ancien international espoirs français. Mais selon A-Bola, il n’y a pas que l’Angleterre qui craque pour le meilleur buteur des Gones.

En effet, le média portugais affirme que la Bundesliga a également un œil sur les performances de l’attaquant français. Rien de bien surprenant, quand on sait que les formations allemandes ont pris pour habitude de recruter les meilleurs jeunes joueurs tricolores. Dans le cas de Moussa Dembélé, c’est le Red Bull Leipzig qui est venu aux renseignements. Pour rappel, la formation de Julian Nagelsmann a perdu Timo Werner, transféré à Chelsea pour la coquette somme de 53 ME. Autant dire que le club allemand a les poches pleines, et aura les moyens de transmettre une grosse proposition à Jean-Michel Aulas pour le transfert de Moussa Dembélé. Il sera maintenant intéressant de voir quelle somme les Gones réclameront pour leur avant-centre, recruté pour 20 ME en provenance du Celtic Glasgow il y a tout juste deux ans.