OL : Damien Da Silva et Lyon, accord trouvé !

Dans : OL.

Capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva a été expulsé dimanche contre Monaco. Il ne jouera plus avec le club breton et le défenseur va rejoindre libre l'Olympique Lyonnais.

Trois ans après avoir rejoint librement le Stade Rennais en provenance du Stade Malherbe de Caen, Damien Da Silva va faire ses valises du club breton afin de s’installer du côté du Groupama Stadium. Héros malheureux de la défaite rennaise dimanche à Monaco, puisqu’il a été impliqué sur les deux buts de l’ASM et a pris un rouge en fin de match, le défenseur central de 33 ans n’a reçu aucune offre de prolongation de ses dirigeants. Bruno Genesio a d'ailleurs reconnu que son capitaine avait livré à Louis II son dernier match sous le maillot de Rennes. Mais Damien Da Silva ne restera pas longtemps sans club puisque ce lundi Marci Mechenoua, ancien journaliste de L’Equipe et du Parisien, annonce que Da Silva va s’engager avec l’Olympique Lyonnais : « En fin de contrat avec le Stade Rennais, Damien Da Silva, suspendu pour la dernière journée de L1, devrait s’engager avec Lyon. On parle d’un contrat de deux ans. »

Et cette information a été confirmée par Hugo Guillemet, « l'ami » de Jean-Michel Aulas au sein de la rédaction du quotidien sportif ayant précisé que l’accord entre les agents de Damien Da Silva et l’OL avait été trouvé ce lundi matin. Les premières réactions des supporters de l'Olympique Lyonnais à cette annonce ne témoignent pas d'une allégresse générale, le défenseur central rennais ayant montré quelques signes de fébrilité cette saison même si son engagement est total et ne peut être contesté.