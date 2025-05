OL ‍: Cherki se fait climatiser, ce club applaudit

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki se verrait bien au PSG, mais la réciproque n'est pas vraie. Résultat, Liverpool est persuadé d'avoir un boulevard pour recruter le meneur de jeu de l'OL.

D’un petit message aussi subtile que ses passements de jambes pendant les Trophées UNFP, Rayan Cherki a bien fait comprendre qu’il s’entendrait parfaitement avec les joueurs du PSG. Le voir arriver à Paris a du sens, car Luis Enrique était déjà fan de son profil l’été dernier. Mais les négociations s’étaient très mal passées, avec l'OL comme avec le joueur, et selon Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune intention de s’asseoir de nouveau à la table pour discuter de son arrivée. D’autant plus que, malgré la paix des braves avec John Textor, cela veut dire aussi négocier avec l’Américain pour son joueur vedette. Ces informations empêchent pour le moment Cherki de rejoindre le PSG, pour un transfert au sein du meilleur club français, avec quasiment l’assurance d’étoffer son palmarès et de progresser, tant Luis Enrique a convaincu tout le monde avec son style de jeu et sa capacité à tirer le meilleur des jeunes joueurs.

Cherki à ce prix-là, ça ne se refuse pas

Cherki il veut tellement rejoindre Le PSG il se cache même pas pic.twitter.com/UGJWWvzcfp — 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) May 11, 2025

Ce refus clair et net fait en tout cas le bonheur d’un club selon Inside Football. Il s’agit de Liverpool, qui est persuadé d’avoir désormais la priorité pour recruter le meneur de jeu lyonnais. Ce dernier avait beau avoir un faible pour le PSG, il va devoir se faire une raison et il ne s’imagine pas rejoindre un autre club de Ligue 1. Ainsi, selon le média britannique, les Reds estiment désormais être les grands favori pour le récupérer, surtout si le montant convenu avec John Textor l’été dernier, à savoir 22,5 millions d’euros, est confirmé. A ce prix-là, le champion d’Angleterre fera sans problème l’effort financier, et cela aurait même convaincu Arne Slot de faire venir le médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’entraineur néerlandais était réticent au départ mais l’investissement financier ne sera pas non plus énorme, ce qui rend le coup beaucoup plus motivant. Inside Football l’explique toutefois, s’il y a eu des contacts entre l’entourage de Cherki et Liverpool, les deux clubs ne se sont pour le moment pas adressé la parole à ce sujet.