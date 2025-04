OL ‍: Cherki fait halluciner une légende de MU

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Au Groupama Stadium comme à Old Trafford, Rayan Cherki s’est mué en buteur important et a impressionné tout le monde. Son talent est même reconnu par Rio Ferdinand, légende des Red Devils, qui a remarqué quelque chose de très surprenant chez le prodige lyonnais.

Au match aller des quarts de finale de la Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United, Rayan Cherki avait inscrit un but à la toute dernière seconde du match, permettant à son équipe de revenir à 2-2. Un but hautement important qui avait fait saliver la sphère mancunienne. Au retour, ce jeudi 17 avril, le prodige lyonnais s’est à nouveau illustré malgré la cruelle défaite (5-4) en inscrivant le troisième but des Gones, lequel a permis de prendre l’avantage à Old Trafford. Le talent indéniable de Cherki a frappé tout un stade et aussi et surtout Rio Ferdinand. La légende des Red Devils a d’ailleurs halluciné devant cette caractéristique peu commune du Lyonnais.

Cherki fait rêver Ferdinand

L'erreur énorme qui a coûté la qualification à l'OL https://t.co/zy6DhOXY3Q — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Lors de la première mi-temps du match entre Manchester United et l’OL, Cherki a frappé deux corners... avec deux pieds différents. Un état de fait qui impressionne Rio Ferdinand. « Wow, quel talent ! (Rayan) Cherki prend les corners avec les deux pieds », a lancé l’ex-défenseur mancunien pour TNT Sports, admiratif du niveau du Lyonnais. Depuis ses premiers pas en professionnel, Rayan Cherki s’est fait remarquer par sa capacité à jouer avec les deux pieds. Un atout de taille qui instaure une certaine indécision chez l'adversaire, notamment au moment de frapper les coups de pied arrêtés.

Sorti à la 107e minute après un nouveau match taille patron, Rayan Cherki a été décrit comme étant un « magicien » par le journaliste dans le live commenté du match pour la chaîne britannique. Une prestation remarquée qui augmente sensiblement sa cote sur le marché anglais.