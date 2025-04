EL ‍: Manchester United crucifie l'OL après un match fou ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Quart de finale retour de l’Europa League :

Old Trafford.

Manchester United - OL : 5-4 après prolongation (2-2 à l’aller)

Buts : Ugarte (10e), Dalot (45e+1), Bruno Fernandes (114e sur penalty), Mainoo (120e), Maguire (120e+1) pour Manchester United ; Tolisso (71e), Tagliafico (78e), Cherki (105e), Lacazette (110e sur penalty) pour l’OL.

Expulsion : Tolisso (89e) pour l'OL.

Après être revenu de l'enfer et avoir mené 4-2 en prolongation dans ce quart de finale retour, l'Olympique Lyonnais s'est finalement fait renverser par Manchester United au terme d'une prolongation de folie (4-5). Les Gones sont éliminés de l'Europa League.

Une semaine après avoir arraché le nul 2-2 au Groupama Stadium, les Gones voulaient montrer qu’ils avaient le niveau européen pour espérer de grandes choses. Sauf qu’après un début de match compliqué, l’OL encaissait logiquement l’ouverture du score. Seul côté droit à hauteur de la surface, Bruno Fernandes adressait un ballon en retrait à Garnacho qui centrait parfaitement sur Ugarte, seul au point de penalty, qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets pour lancer les Red Devils (1-0 à la 10e). Suite à un bel arrêt de Perri (16e), Lyon sortait la tête de l’eau avec Almada (22e), Akouokou (22e), Maitland-Niles (30e) et surtout Cherki (36e), qui était tout proche d’égaliser au terme d’un numéro en solitaire mais stoppé par Onana. Après un gros temps fort lyonnais, MU reprenait l'ascendant. Et suite à une barre spectaculaire de Bruno Fernandes (36e), Manchester faisait le break juste avant la pause… Sur une longue transversale, Tagliafico perdait son duel face à Dalot, qui trompait Perri d’un tir croisé parfait (2-0 à la 45e+1).

⏸ C'est la pause à Manchester.



Nos Gones sont menés de deux buts après 45 minutes.



Il faudra renverser ce match en seconde période pour espérer la qualification ! 🔴🔵



2-0 #MUFCOL pic.twitter.com/YR1yVUGykA — Olympique Lyonnais (@OL) April 17, 2025

Dès le retour des vestiaires, Lyon évitait le pire grâce à Perri, qui arrêtait le raid fou de Garnacho (50e). Puis Onana se montrait à son tour décisif face à Tolisso (54e), et Dorgu était tout près d’enterrer l’OL mais son tir passait à côté (59e). Malgré quelques ajustements tactiques de Paulo Fonseca, avec les entrées de Tessmann, Lacazette ou Fofana autour de l’heure de jeu, Lyon avait du mal à bousculer le bloc défensif mancunien. Mais sur un coup-franc tiré par Almada, dévié par Niakhaté et prolongé par Lacazette vers Tolisso, le milieu lyonnais redonnait espoir à Lyon en réduisant l’écart de la tête (2-1 à la 71e).

CORENTIN TOLISSO SONNE LA RÉVOLTE POUR L'OL ! 🔥



20 minutes pour marquer un but et arracher la prolongation 👊#MUFCOL| #UEL pic.twitter.com/WsaWBIrrST — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Bien mieux, l’OL comptait ensuite sur un retour héroïque de Mata sur Garnacho (75e) pour rester en vie. Et quelques minutes plus tard, Lyon égalisait ! Après un bon travail de Fofana côté gauche, Maitland-Niles renvoyait le centre de l’attaquant belge de volée au second poteau, où Tagliafico trompait Onana d'une reprise en force (2-2 à la 78e). Dans une bonne dynamique, l’OL subissait un gros coup dur en fin de temps de réglementaire avec l’expulsion de Tolisso pour un deuxième jaune à cause d’une petite faute sur Yoro (89e). À 10 contre 11, Lyon tenait le nul jusqu’au coup de sifflet de l'arbitre grâce à un arrêt de Perri (90e+2).

We will have extra-time at Old Trafford, to decide who reaches the #UEL semi-finals.



If the teams can't be separated, penalties will follow.#MUFC pic.twitter.com/yWCRCx5hKn — Manchester United (@ManUtd) April 17, 2025

Durant la prolongation, Lyon réussissait à contenir MU... jusqu'au coup de génie de Cherki ! Très en jambes, le numéro 18 lyonnais donnait l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps de la prolongation d'un tir du gauche précis après une belle action de Tagliafico et de Fofana (2-3 à la 105e). En début de deuxième période, Lyon obtenait un penalty pour une faute sur Fofana (108e). Une offrande transformée sans trembler par Lacazette, qui prenait Onana à contre-pied (2-4 à la 110e) ! Malgré deux buts d'avance, le match n'était pas terminé puisque dans la foulée, United obtenait à son tour un penalty pour une faute d'Almada sur Casemiro (112e), que Bruno Fernandes validait (3-4 à la 114e). En fin de match, l'OL subissait les assauts des Mancuniens, Mainoo égalisait d'abord d'une belle frappe du droit (4-4 à la 120e)... avant que Maguire ne redonne un avantage définitif à MU d'une tête rageante (5-4 à la 120e+1) !

MAIS QU'EST-CE QU'IL VIENT DE SE PASSER ?? 😱😱



L'OL menait 4-2 en prolongations et Manchester United vient de remonter et mène maintenant 5-4 🤯#MUFCOL | #UEL pic.twitter.com/vIsHb5fsBi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

À cause de cette défaite très cruelle (6-7 au cumulé), Lyon est éliminé de l'Europa League, alors que Manchester va affronter Bilbao en demi-finales...