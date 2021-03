OL : Cherki est le diamant d’Aulas, il explose enfin

Dans : OL.

Utilisé avec parcimonie par son entraîneur Rudi Garcia en championnat, Rayan Cherki s’éclate en Coupe de France.

Titulaire contre Sochaux samedi soir, le milieu offensif de 17 ans a inscrit un doublé. En net progrès aux yeux de Rudi Garcia depuis quelques semaines, Rayan Cherki s’affirme de plus en plus comme un titulaire potentiel à l’Olympique Lyonnais. Et cela va évidemment ravir Jean-Michel Aulas, qui couve sa pépite depuis de longs mois, comme le rappelle le journaliste Hervé Penot dans les colonnes du journal L’Equipe au lendemain du succès des Gones face à Sochaux en 16es de finale.

« Depuis des semaines, Rudi Garcia insiste sur ses progrès à l’entraînement, sur son écoute, même s’il reste encore dans l’ombre du trio des braqueurs olympiens. Son entraîneur avait pourtant hésité à le titulariser contre Rennes, mercredi, mais le jeu de tête de Slimani, en l’absence de Kadewere, sur le banc, et de Paqueta, suspendu, avait fait pencher la balance du côté de l’Algérien. Le voir si proche contre les Bretons montrait le signe d’une belle progression dans l’esprit de son entraîneur » note Hervé Penot avant de poursuivre. « Le diamant espéré par Jean-Michel Aulas est passé par plusieurs phases cette saison, notamment une certaine forme d’impatience devant son statut de doublure (…) Samedi, il a montré des qualités qui mènent au succès collectif mais aussi celles qui traduisent le talent individuel ». Reste maintenant à Rayan Cherki de confirmer ces promesses et de maintenir un tel niveau lorsque Rudi Garcia fera appel à lui sur des matchs décisifs de championnat dans la course au titre.