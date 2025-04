OL ‍: Cherki à prix réduit, United et Tottenham foncent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki a récemment prolongé son contrat à l'OL jusqu'en juin 2026. Mais l'été prochain, de nombreux clubs tenteront leur chance pour rafler la mise et le faire partir de Lyon.

Si l'OL pourrait se qualifier prochainement en Ligue des champions, les Gones font toujours face à des problèmes financiers importants. Il y a fort à parier que John Textor doive encore vendre l'été prochain lors du marché des transferts. Parmi les joueurs qui ont une belle valeur marchande : Rayan Cherki. Le prodige lyonnais réalise une saison plus qu'impressionnante et a vu son prix grimper en flèche. La Premier League adore son profil et veut tenter le coup pour le faire venir Outre-Manche. Surtout que l'OL pourrait quelque peu brader Rayan Cherki.

Cherki en Premier League, l'OL prêt à céder

Selon les dernières informations de Caught Offside, Tottenham et Manchester United sont désormais les deux clubs favoris pour recruter l'international Espoirs français l'été prochain. Le média rajoute que pour laisser partir Cherki, les Gones demanderaient entre 30 et 35 millions d'euros. Largement dans les cordes de Manchester United et Tottenham, qui ont flairé la bonne affaire. Cette saison avec l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif de 21 ans a planté 12 buts et délivré 19 passes décisives. Sa science du jeu et sa marge de progression sont vues comme des atouts majeurs pour les Red Devils et les Spurs. A Cherki de désormais faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. La fin de saison de l'OL jouera beaucoup dans sa décision. Il ne serait pas étonnant de le voir rester si les Rhodaniens évoluent en Ligue des champions lors du prochain exercice. A moins que John Textor ne lui indique la porte de sortie afin de renflouer les caisses lyonnaises.