Rayan Cherki s'attaque à l'histoire de l'OL

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Actuellement cinquième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va pouvoir compter sur un grand Rayan Cherki pour la course à la Ligue des champions. Le joueur de 21 ans réalise la meilleure saison de sa carrière et bat certains records.

Les observateurs l’ont attendu, en 2025, il répond désormais présent. Rayan Cherki a une nouvelle fois fait parler son talent samedi dernier lors de la victoire de l’OL face à Rennes (4-1). Le jeune français a offert une nouvelle passe décisive cette saison, la dixième en Ligue 1. Avec 19 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international espoir bat un record vieux de 50 ans. Le record du plus grand nombre de passes décisives en une saison pour un joueur de l’OL. Un record détenu par Serge Chiesa lors de la saison 1972-1973 (18). Le joueur le plus capé du club septuple champion de France (542 matchs) avait également réussi cette performance lors de la saison précédente (1971-1972).

Cherki, la saison de la confirmation

🇫🇷💫 Rayan Cherki (Olympique Lyonnais, 21)



🎖️ 98th percentile for assists

🎖️ 95th percentile for key passes

🎖️ 94th percentile for xG+xA

🎖️ 89th percentile for non-penalty goals

🎖️ 87th percentile for progressive carries

🎖️ 81st percentile for attacking actions



👉… pic.twitter.com/j4uMRsu2qS — DataMB (@DataMB_) April 10, 2025

Dans cet exercice 2024/2025, l’OL a besoin d’une chose, une qualification en Ligue des champions. Avec la baisse des droits TV et une situation compliquée, la coupe d’Europe pourrait aider le club. Et dans cette mission Paulo Fonseca pourra compter sur Cherki. Le Lyonnais n’est pas seulement passeur mais également buteur, huit cette saison en Ligue 1. Outre le record de Serge Chiesa, Cherki détonne. Avec Florian Wirtz, le joueur de l’OL fait partie des joueurs de la génération 2003 à être parmi les plus prolifiques en Europe. L’homme aux 182 apparitions avec l’OL reste sur sa meilleure saison avec le club rhodanien. Il est impliqué sur 27 buts lyonnais cette saison, toutes compétitions confondues en 41 apparitions. Outre le record de Chiesa, Cherki détient aussi celui du plus jeune buteur de l’histoire de l’OL, à 16 ans. Il est par ailleurs devenu le premier joueur de 21 ans ou moins à atteindre 10 passes décisives en Ligue 1 depuis Thomas Lemar.