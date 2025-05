OL ‍: Cherki à Manchester City, ça va aller très vite

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Manchester City a fait de Rayan Cherki sa priorité pour cet été, et un premier pas vers son recrutement a été fait.

Après avoir fait ses adieux à l’Olympique Lyonnais lors du dernier match de la saison, Rayan Cherki risque cette fois de vraiment partir. Contrairement à la saison dernière où il avait été au coeur de nombreuses rumeurs, de Dortmund au PSG, sans jamais vraiment faire le grand saut pour au final prolonger, le meneur de jeu a de grandes chances d’être transféré. Un poids lourd européen a débuté les discussions, annonce le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Il s’agit de Manchester City, dont le manager Pep Guardiola est fan du talent de Rayan Cherki. Cet intérêt s’est concrétisé ce jeudi avec un premier contrat entre le club anglais et le joueur lyonnais, signe que cela pourrait rapidement passer aux choses sérieuses.

Comment l'OL va gérer le transfert de Cherki ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

En raison de la fin de la piste menant à Florian Wirtz, Rayan Cherki est désormais la priorité de Manchester City en compagnie de Morgan Gibbs-White, le milieu de terrain révélation de Nottingham Forest. Une telle arrivée dans ce dossier pourrait aussi signifier un règlement rapide de ce transfert pour permettre à Cherki, le tout nouvel international français, d’être présent dans l’effectif des Citizens pour la Coupe du monde des clubs.

Cette situation peut en tout cas changer la donner, et forcer Manchester City à payer rubis sur l’ongle à l’OL pour le transfert du meneur de jeu, John Textor rêve de récupérer un minimum de 30 millions d’euros pour son jeune talent. Soit un prix bien plus raisonnable que pour Morgan Gibbs-White, les transferts de joueurs anglais pouvant toujours monter très haut et très rapidement en Premier League. Il reste à savoir si Lyon ne finira pas par se montrer gourmand en raison de la très bonne saison de Cherki, qui en a été récompensé par un appel de Didier Deschamps.