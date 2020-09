OL : Caqueret leader de Lyon, il vise le brassard

Dans : OL.

Du haut de ses 20 ans, Maxence Caqueret a épaté l’Europe du football à l’occasion du Final 8 de la Ligue des Champions cet été.

Sans complexe, le pur produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais s’est imposé comme un leader incontestable de l’équipe de Rudi Garcia. Aux côtés de Bruno Guimaraes et Houssem Aouar, il forme une triplette complémentaire et très technique qui fait le bonheur des supporters lyonnais. Au-delà de ses qualités techniques, Maxence Caqueret a démontré un sacré caractère face à la Juventus Turin ou encore contre Manchester City en Ligue des Champions, n’hésitant pas à donner de la voix et à déclencher le pressing comme un véritable leader des Gones. De quoi faire de lui un potentiel capitaine de Lyon à terme ? Le principal intéressé en rêve, comme il l’a fait savoir dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Capitaine de l’OL ? C'est vrai que j'ai toujours eu le brassard, depuis petit. Est-ce que je l'aurais un jour en pro... Peut-être. Ce serait vraiment une immense fierté, c'est mon équipe, mon club de cœur. C'est ma ville, c'est ma vie. J'ai grandi à l'OL et j'ai toujours eu le brassard depuis que je suis là. Donc, ça serait magnifique. Mais ce n'est pas une pression que je me mets. Si un jour un coach me le donne, je le prendrai avec fierté et j'assumerai ce rôle, parce que je suis un leader dans l'âme. Mais si je ne l'ai jamais, ce n'est pas grave. Je resterai le même et je continuerai à bien jouer, je serai heureux quand même » a indiqué celui dont les modèles ne sont autres que Xavi et Iniesta. « C'est mon style de jeu. J'ai toujours aimé regarder des milieux comme Xavi ou Iniesta. Voir vite et jouer simple pour mes coéquipiers, c'est ce que j'aime. (...) Iniesta, c'est mon modèle, il m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'il y a eu dans le foot. J'ai vu beaucoup de vidéos pour prendre exemple et m'en inspirer ». Autant dire que Maxence Caqueret est un homme de goût, en attendant de voir si, comme Xavi et Iniesta avant lui au Barça, il portera un jour le brassard au sein de son club formateur.