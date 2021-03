OL : Camilo repart déjà, Lyon paie son salaire

Dans : OL.

Il y a tout juste un an, l’OL s’attachait les services du milieu de terrain Camilo (20 ans) en provenance de Ponte Preta pour 2 ME.

Au moment de la signature de Camilo, le directeur sportif lyonnais Juninho se félicitait de la venue d’un joueur au profil similaire à celui de Lucas Tousart. « C’est un jeune joueur. Il a des capacités physiques énormes et de la vitesse. Il faudra qu’il s’adapte » confiait le boss de l’OL. Un an plus tard, le bilan est terrible pour Camilo, qui n’a pas disputé la moindre minute avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais. Et le Brésilien n’aura jamais la chance de fouler la pelouse du Groupama Stadium puisque selon les informations obtenues par O Dia, un accord a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le club brésilien de Cuiaba pour un prêt jusqu’au mois de décembre 2021 avec option d’achat.

Le média sud-américain indique que le montant de l’option d’achat s’élève à près de 3 ME, ce qui signifie que l’OL peut caresser l’espoir de réaliser une légère plus-value avec un joueur n’ayant jamais évolué avec les professionnels. La contrepartie, c’est que Jean-Michel Aulas et Juninho ont accepté d’assumer les deux tiers du salaire du joueur durant la totalité de son prêt. Cela ne ruinera évidemment pas l’Olympique Lyonnais dans la mesure où Camilo possède le salaire d’un joueur de l’équipe réserve. Le Brésilien, qui ne s’est jamais adapté à la France et qui n’est pas parvenu à suffisamment élever son niveau de jeu pour convaincre Rudi Garcia de lui laisser une chance en Ligue 1, devrait s’envoler dès dimanche pour le Brésil. Notons qu’à ce poste, l’OL se renforcera cet été puisqu’un certain Jean Lucas effectuera son retour. Il est prêté sans option d’achat par les Gones au Stade Brestois depuis le mois de janvier dernier.