OL : Bosz s'amuse du clash Juninho-Garcia

Ce week-end, Peter Bosz a été nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais, où il va prendre la succession de Rudi Garcia.

C’est dans un contexte spécial que le Néerlandais a été intronisé à la tête de l’OL. En effet, Rudi Garcia a incendié Juninho après avoir officiellement quitté le club. Un énorme clash qui n’a pas terrifié Peter Bosz au moment de signer son contrat en faveur des Gones. Au micro de RMC, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen a reconnu qu’il n’était pas plus au courant que cela de cette joute verbale entre Juninho et Rudi Garcia. Il a par ailleurs détaillé son style de jeu, ses ambitions pour l’Olympique Lyonnais ainsi que l’avenir de certains joueurs comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

« Je veux gagner les matchs de façon offensive, en développant un football attractif. C’est la manière. Après, comment on joue ? En 4-4-2 ou en 3-5-2, c’est la même chose. La philosophie, c’est offensif et attractif. La façon dont tu joues dépend des joueurs que tu possèdes. Le mercato ? Cela fait une semaine, on est en contact. C’est trop tôt, je ne peux pas m’exprimer là-dessus. Je suis en contact avec Juninho, on parle des joueurs qui sont là, des joueurs prêtés, de ceux qui rejoindront peut-être le club. Je suis en contact presque tous les jours avec les dirigeants, et ce n’est pas évident, parce qu’il y a un décalage horaire de six heures avec la France. On est en contact pour discuter de tout ce qui est important. Le clash Juninho-Garcia ? Je n’étais pas au courant. C’est peut-être mieux comme ça » s’est amusé le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, sans doute conscient qu’il devra composer avec un directeur sportif très présent au quotidien en la personne de Juninho. Trop selon Rudi Garcia, qui n'aimait pas que l’on empiète sur ses plate bandes.