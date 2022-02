OL : Boateng réintégré dans l'effectif de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sanctionné par son entraîneur, et mis au placard lors de la réception de Nice, Jérôme Boateng a repris l'entraînement et sera dans le groupe pour le déplacement de Lyon à Lens.

La surprise a été grande la semaine passée lorsque l’entraîneur de l’OL a dévoilé un groupe où ne figurait pas Jérôme Boateng pour la réception de l’OGC Nice au Goupama Stadium, un match qui valait très cher pour Lyon dans la chasse au podium. Si aucune raison n’a été officiellement dévoilée pour justifier ce « forfait » du défenseur allemand, Le Progrès a rapidement dévoilé que Boateng avait énervé Peter Bosz en venant contester ses choix tactiques à l’AS Monaco devant son entraîneur à la fin du match, et qu’en plus l’ancien joueur du Bayern Munich avait eu un comportement brutal récemment à l’encontre de Bruno Guimarães. Mais l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas se débarrasser définitivement de celui qui est arrivé libre l’été dernier, le club bavarois n’ayant pas voulu le prolonger et Jean-Michel Aulas a officialisé la présence de l’expérimenté défenseur pour le très important déplacement du week-end prochain à Lens. Le patron de l’OL veut dédramatiser les choses et l’a fait savoir.

Boateng sera avec l'OL contre Lens

En conférence de presse, le boss de Lyon a remis les pendules à l’heure. « L’entraîneur a vu Jérôme en début de semaine et il l’a réintégré. Il fera partie du groupe qui jouera à Lens samedi si la semaine se passe bien à l’entraînement. Nous comptons sur lui pour la fin du championnat de France et la Ligue Europa pour une fin de saison qui s’annonce absolument fantastique pour l’OL. C’est l’entraîneur qui décide. Ses décisions sont en général très bonnes, même s’il peut se tromper parfois, car nous ne gagnons pas tous les matches. Globalement, cette décision n’a pas affecté l’effectif puisque nous avons battu Nice », a fait remarquer Jean-Michel Aulas, qui ne veut pas trop se mêler des choix de Peter Bosz, même si forcément cela doit le tenter un peu.