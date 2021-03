OL : Bennacer à Lyon, la terrible révélation

Dans : OL.

Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie en 2019, Ismaël Bennacer s’est ensuite engagé à l’AC Milan… plutôt qu’à l’OL.

A cette époque, Florian Maurice faisait d’Ismaël Bennacer sa grande priorité pour renforcer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. De son côté, Juninho était plutôt un adepte de Thiago Mendes, lequel a fini par rejoindre la capitale des Gaules en provenance de Lille contre un chèque de 22 ME. Dans l’entourage d’Ismaël Bennacer, la déception était de mise dans la mesure où l’international algérien rêvait de signer l’Olympique Lyonnais. C’est ce que son ancien président à Empoli a révélé dans une interview accordée à la radio RTV38.

Bennacer voulait signer à Lyon, mais...

« On avait un accord avec la Fiorentina et je voulais qu'il signe à Florence, mais lui il voulait absolument retourner en France pour signer avec Lyon. Le club était en négociations très avancées avec lui » a fait savoir Fabrizio Corsi, qui a ensuite expliqué qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que Bennacer s’engage en faveur de l’AC Milan plutôt qu’à Lyon. Pour quelles raisons ? Il ne le précise pas, mais nul doute que le club lombard était plus offrant que Jean-Michel Aulas et Juninho dans ce dossier.

« Dans sa tête il voulait Lyon mais j'ai finalement réussi à le faire changer d'avis. Je lui ai dit que s'il ne signait pas à l'AC Milan, j'allais le retenir et il allait rester jouer avec nous en Serie A. Ça a finalement marché ». Les regrets peuvent être immenses à l’Olympique Lyonnais dans la mesure où Ismaël Bennacer s’est imposé comme un taulier de l’AC Milan. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Série A à son poste, il figure dans le viseur des plus grands clubs européens. Ces derniers mois, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain de Leonardo se sont renseignés à son sujet.