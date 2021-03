PSG : Paredes sacrifié, accord avec Bennacer ?

Dans : PSG.

Depuis de longs mois, le PSG est intéressé par le profil d’Ismaël Bennacer et visiblement, Leonardo est prêt à sacrifier Leandro Paredes pour le recruter.

Le prochain mercato estival risque de réserver bien des surprises aux supporters du PSG. Et pour cause, tandis que Leonardo s’acharne sur les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, le directeur sportif parisien cherche également à renforcer son secteur défensif. Outre un latéral droit, que Paris souhaite recruter afin de compenser un probable départ de Colin Dagba, le PSG aimerait s’offrir un taulier au milieu de terrain. Et selon les informations du média algérien Compétition, le choix de Leonardo se nomme Ismaël Bennacer.

Un échange Paredes-Bennacer cet été ?

Déjà très intéressé il y a un an, le Paris Saint-Germain n’a pas oublié l’international algérien de l’AC Milan, excellent depuis deux ans en Lombardie. Le média affirme sans sourciller qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre Ismaël Bennacer et le PSG dans l’optique d’un transfert lors du prochain mercato estival. Après deux ans à l’AC Milan, le milieu de terrain de 23 ans est prêt à relever un nouveau challenge en s’engageant en faveur du champion de France en titre. Mais le plus dur va commencer pour le PSG, qui doit maintenant trouver un terrain d’entente avec Paolo Maldini et les dirigeants milanais.

Désireux de ne pas dépenser trop d’argent lors du prochain mercato en raison de la crise mondiale, le PSG aimerait inclure un joueur dans la transaction. Une inventivité qui ne déplaît pas à l’AC Milan dans la mesure où Leonardo a proposé le nom de Leandro Paredes à ses homologues lombards, en plus d’une somme d’argent encore à définir. Sur le principe, l’actuel deuxième de Série A serait d’accord pour récupérer Leandro Paredes afin de compenser le départ d’Ismaël Bennacer. Reste à voir ce que l’international argentin du Paris Saint-Germain pensera d’un tel deal, lui qui n’a pas forcément envie de bouger alors qu’il s’est enfin imposé comme un joueur majeur aux yeux de Mauricio Pochettino. Surtout, il sera intéressant de savoir si financièrement, l’AC Milan sera en mesure d’assumer le salaire colossal de Leandro Paredes, ce qui est loin d’être certain.