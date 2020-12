OL : Barth Ruzza rêve du titre, chut c’est un secret

Dans : OL.

En début de saison, Jean-Michel Aulas a fixé comme objectif à Rudi Garcia de ramener l’OL en Ligue des Champions.

Pour l’instant, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est largement dans les clous. Et pour cause, l’OL est co-leader de la Ligue 1 à égalité avec Lille, devant le Paris Saint-Germain. La série de matchs sans défaite est impressionnante et plus globalement, la puissance collective dégagée par cette équipe lyonnaise fait forte impression. De quoi rêver du titre de champion de France ? En interne, on refuse d’évoquer publiquement cet objectif, à l’instar d’un Rudi Garcia qui se garde bien de dévoiler ses ambitions au grand jour. Dans une interview accordée à Kombini, le présentateur phare d’OL-TV Barth Ruzza s’est également voulu très prudent malgré la forme resplendissante de Lyon.

« Je pense que l’objectif fixé en début de saison, qui était d’être dans les trois premiers, sera atteint. Maintenant, j’espère une belle surprise, c’est-à-dire faire mieux… » a indiqué le présentateur d’OL-TV avant de raconter son plus beau souvenir dans la capitale des Gaules. « La montée en première division. On me parle souvent du premier titre, mais de la montée, j’ai des souvenirs fabuleux : ça faisait plusieurs années qu’on passait à côté et, une année, ça s’est bien goupillé. J’ai des souvenirs fabuleux et des souvenirs terrifiants, comme le match face au PSV Eindhoven, où on se fait voler [défaite 4-2 en 2005 au match retour en quart de finale de LDC, le fameux penalty sur Nilmar, ndlr]. On a l’équipe pour aller au bout, cette année-là, mais c’est encore un cauchemar aujourd’hui. J’ai aussi de beaux souvenirs, comme lorsqu’on roule sur le grand Real Madrid, mais c’est vrai qu’il y a des moments tragiques et des blessures pas refermées ». Des souvenirs grandioses auxquels pourrait venir s’ajouter un éventuel titre en 2021, même si l’OL en est évidemment encore très loin.